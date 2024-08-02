Мухтар Бабаев обсудил с послом Иордании подготовку к COP29

Посол Иордании в Азербайджане Омар Баракат аль-Нахар встретился с министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым.

Посол Иордании в Азербайджане Омар Баракат аль-Нахар встретился с министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.

На встрече состоялся обмен мнениями по подготовке к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре этого года.

В ходе встречи также были обсуждены возможности дальнейшего сотрудничества между двумя странами в области охраны окружающей среды.