О нас

Мухтар Бабаев обсудил с послом Иордании подготовку к COP29

Мухтар Бабаев обсудил с послом Иордании подготовку к COP29 Посол Иордании в Азербайджане Омар Баракат аль-Нахар встретился с министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым.
COP29
2 августа 2024 г. 14:28
Мухтар Бабаев обсудил с послом Иордании подготовку к COP29

Посол Иордании в Азербайджане Омар Баракат аль-Нахар встретился с министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.

На встрече состоялся обмен мнениями по подготовке к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре этого года.

В ходе встречи также были обсуждены возможности дальнейшего сотрудничества между двумя странами в области охраны окружающей среды.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan, Jordan discuss preparations for COP29 climate conference
Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev İordaniya səfiri ilə COP29-a hazırlığı müzakirə edib

Самое читаемое

NYT: Хаменеи отдал приказ о прямом ударе по Израилю
NYT: Хаменеи отдал приказ о прямом ударе по Израилю
31 июля 2024 г. 23:41
Вилаят Велиев вновь назначен ректором Азербайджанского технического университета
Вилаят Велиев вновь назначен ректором Азербайджанского технического университета
29 июля 2024 г. 13:59
В Армении произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие
В Армении произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие
27 июля 2024 г. 18:57
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
30 июля 2024 г. 15:06
Зеленский: Большая часть мира хочет видеть Россию на втором саммите по Украине
Зеленский: Большая часть мира хочет видеть Россию на втором саммите по Украине
31 июля 2024 г. 23:23
Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области
Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области
27 июля 2024 г. 16:36
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
27 июля 2024 г. 12:46
На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 97 мин
На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 97 мин
29 июля 2024 г. 13:13
Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом работ в новом парке около станции метро Гянджлик в Баку
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с ходом работ в новом парке около станции метро "Гянджлик" в Баку
30 июля 2024 г. 14:04
Министр обороны Израиля заявил, что Хезболлах перешло красную линию
Министр обороны Израиля заявил, что "Хезболлах" "перешло красную линию"
30 июля 2024 г. 21:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi