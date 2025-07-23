Мухтар Бабаев обсудил с министром климата Пакистана последствия климатического кризиса для Глобального Юга

Мухтар Бабаев обсудил с министром климата Пакистана последствия климатического кризиса для Глобального Юга

Министр по вопросам климата Пакистана Мусадик Малик провел встречу с президентом СОР29 Мухтаром Бабаевым и главным переговорщиком Ялчином Рафиевым.

Как сообщает Report со ссылкой на пакистанское ведомство, встреча прошла в рамках неформальной встречи по климату в Шамахы.

Стороны обсудили финансирование мер по борьбе с изменением климата и поддержки адаптации к ним, сотрудничество в области возобновляемых источников энергии, климатически оптимизированное сельское хозяйство и снижение риска бедствий, а также укрепление зеленого партнерства между двумя странами.

Пакистанский министр подчеркнул, что изменение климата является "трансграничным кризисом, требующим принятия срочных, справедливых и научно обоснованных глобальных мер".

Малик отметил, что страны Глобального Юга наиболее остро сталкиваются с последствиями изменения климата, в то время как ответственность за исторические и текущие вред атмосфере лежит на странах Глобального Севера.