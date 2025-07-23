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Мухтар Бабаев обсудил с министром климата Пакистана последствия климатического кризиса для Глобального Юга

Мухтар Бабаев обсудил с министром климата Пакистана последствия климатического кризиса для Глобального Юга Мухтар Бабаев обсудил с министром климата Пакистана последствия климатического кризиса для Глобального Юга
COP29
23 июля 2025 г. 16:00
Мухтар Бабаев обсудил с министром климата Пакистана последствия климатического кризиса для Глобального Юга

Министр по вопросам климата Пакистана Мусадик Малик провел встречу с президентом СОР29 Мухтаром Бабаевым и главным переговорщиком Ялчином Рафиевым.

Как сообщает Report со ссылкой на пакистанское ведомство, встреча прошла в рамках неформальной встречи по климату в Шамахы.

Стороны обсудили финансирование мер по борьбе с изменением климата и поддержки адаптации к ним, сотрудничество в области возобновляемых источников энергии, климатически оптимизированное сельское хозяйство и снижение риска бедствий, а также укрепление зеленого партнерства между двумя странами.

Пакистанский министр подчеркнул, что изменение климата является "трансграничным кризисом, требующим принятия срочных, справедливых и научно обоснованных глобальных мер".

Малик отметил, что страны Глобального Юга наиболее остро сталкиваются с последствиями изменения климата, в то время как ответственность за исторические и текущие вред атмосфере лежит на странах Глобального Севера.

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Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev Pakistanın iqlim naziri ilə Qlobal Cənub üçün iqlim böhranının nəticələrini müzakirə edib
Версия на английском языке Mukhtar Babayev discusses climate crisis impact on Global South with Pakistan's climate minister

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