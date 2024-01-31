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Мухтар Бабаев обсудил с генсеком Межпарламентского союза организацию СОР29

Мухтар Бабаев обсудил с генсеком Межпарламентского союза организацию СОР29 Министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев встретился с генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом.
COP29
31 января 2024 г. 21:19
Мухтар Бабаев обсудил с генсеком Межпарламентского союза организацию СОР29

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев встретился с генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом.

Как передает Report со ссылкой на министерство, встреча состоялась в рамках визита Мартина Чунгонга в Азербайджан.

На встрече состоялся обмен мнениями о предстоящей в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР29). Стороны также обсудили негативные последствия глобального изменения климата и важность сотрудничества в этом направлении.

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Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev Parlamentlərarası İttifaqın Baş katibi ilə COP29 ətrafında müzakirələr aparıb

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