Мухтар Бабаев обсудил с Амной бинт Абдуллой Аль Дахаком итоги СОР29

Президент СОР29 Мухтар Бабаев и министр по вопросам изменения климата и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Амна бинт Абдулла Аль Дахак обсудили укрепление отношений Азербайджана и ОАЭ на полях подходящего к концу World Goverment Summit

Президент СОР29 Мухтар Бабаев и министр по вопросам изменения климата и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Амна бинт Абдулла Аль Дахак на полях подходящего к концу World Goverment Summit обсудили укрепление отношений Азербайджана и ОАЭ.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Президент COP29 провел двустороннюю встречу с министром по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ Амной бинт Абдуллой Аль Дахаком. Стороны обсудили итоги СОР29, и рассмотрели пути дальнейшего укрепления отношений между ОАЭ и Азербайджаном", - говорится в сообщении.

Бабаев также провел встречу с исполнительным председателем Института глобальных изменений Тони Блэром, в ходе которой обсудил важность и приоритетность климатических проблем, сотрудничество государств, частных и благотворительных организациях в их решении.