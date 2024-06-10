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Мухтар Бабаев обсудил с албанским министром сотрудничество в области изменения климата

Мухтар Бабаев обсудил с албанским министром сотрудничество в области изменения климата Состоялась встреча министра экологии и природных ресурсов Мухтара Бабаева с министром окружающей среды и туризма Албании Мирелой Кумбаро, находящейся с официальным визитом в Азербайджане.
COP29
10 июня 2024 г. 19:18
Мухтар Бабаев обсудил с албанским министром сотрудничество в области изменения климата

Состоялась встреча министра экологии и природных ресурсов Мухтара Бабаева с министром окружающей среды и туризма Албании Мирелой Кумбаро, находящейся с официальным визитом в Азербайджане.

Как сообщает Report, на встрече обсуждались текущие и будущие возможности сотрудничества между двумя странами в области охраны окружающей среды, изменения климата, сохранения биоразнообразия.

Также состоялся обмен мнениями по подготовке к 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которую Азербайджан примет в ноябре этого года.

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Версия на английском языке COP29 President-designate explores future co-op in climate change with Albanian minister
Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev albaniyalı nazirlə iqlim dəyişmələri sahəsində gələcək əməkdaşlığı müzakirə edib

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