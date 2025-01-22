О нас

Мухтар Бабаев обсудил с Аделем аль-Джубейром итоги COP29 и инвестиции в зеленую энергетику

Мухтар Бабаев обсудил с Аделем аль-Джубейром итоги COP29 и инвестиции в зеленую энергетику Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе провел встречу с министром иностранных дел и посланником по вопросам климата Саудовской Аравии Аделем ибн Ахмед аль-Джуб
COP29
22 января 2025 г. 11:57
Мухтар Бабаев обсудил с Аделем аль-Джубейром итоги COP29 и инвестиции в зеленую энергетику

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе провел встречу с министром иностранных дел и посланником по вопросам климата Саудовской Аравии Аделем ибн Ахмед аль-Джубейром.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию председательства COP29 в соцсетях.

В ходе беседы стороны обсудили итоги COP29, прошедшего в Баку, а также планы обеих стран по наращиванию инвестиций в возобновляемую энергетику.

Отметим, что министр Бабаев принимает участие во Всемирном экономическом форуме в швейцарском городе Давосе. Форум в этом году проходит с 20 по 24 января.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Mukhtar Babayev mulls COP29 results, green energy investments with Adel Al-Jubeir
Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev Adel əl-Cubeyrlə COP29-un nəticələrini və “yaşıl enerji”yə investisiyaları müzakirə edib

Экслюзивные новости

Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
21 января 2025 г. 13:56
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
16 января 2025 г. 14:22
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
15 января 2025 г. 13:23
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
15 января 2025 г. 09:45
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
14 января 2025 г. 13:27
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
14 января 2025 г. 12:44
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
14 января 2025 г. 11:31
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
14 января 2025 г. 11:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi