Мухтар Бабаев обсудил с Аделем аль-Джубейром итоги COP29 и инвестиции в зеленую энергетику

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе провел встречу с министром иностранных дел и посланником по вопросам климата Саудовской Аравии Аделем ибн Ахмед аль-Джуб

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе провел встречу с министром иностранных дел и посланником по вопросам климата Саудовской Аравии Аделем ибн Ахмед аль-Джубейром.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию председательства COP29 в соцсетях.

В ходе беседы стороны обсудили итоги COP29, прошедшего в Баку, а также планы обеих стран по наращиванию инвестиций в возобновляемую энергетику.

Отметим, что министр Бабаев принимает участие во Всемирном экономическом форуме в швейцарском городе Давосе. Форум в этом году проходит с 20 по 24 января.