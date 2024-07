Мухтар Бабаев обсудил с министром экологии Конго продвижение эко-инициатив

Президент СОР29 Мухтар Бабаев провел встречу с министром окружающей среды, устойчивого развития и бассейна реки Конго Республики Конго Арлетт Судан Ноно.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Была проведена продуктивная встреча с министром Арлетт Судан Ноно. В центре нашего обсуждения были вопросы продвижения экологических инициатив и проектов устойчивого развития в бассейне реки Конго", - говорится в сообщении.