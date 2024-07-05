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Мухтар Бабаев обсудил с министром экологии Конго продвижение эко-инициатив

Мухтар Бабаев обсудил с министром экологии Конго продвижение эко-инициатив Президент СОР29 Мухтар Бабаев провел встречу с министром окружающей среды, устойчивого развития и бассейна реки Конго Республики Конго Арлетт Судан Ноно.
COP29
5 июля 2024 г. 16:18
Мухтар Бабаев обсудил с министром экологии Конго продвижение эко-инициатив

Президент СОР29 Мухтар Бабаев провел встречу с министром окружающей среды, устойчивого развития и бассейна реки Конго Республики Конго Арлетт Судан Ноно.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Была проведена продуктивная встреча с министром Арлетт Судан Ноно. В центре нашего обсуждения были вопросы продвижения экологических инициатив и проектов устойчивого развития в бассейне реки Конго", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке ФотоMukhtar Babayev, ecology minister of Congo mull promotion of eco-initiatives
Версия на азербайджанском языке ФотоMuxtar Babayev Konqonun ekologiya naziri ilə eko-təşəbbüslərin təşviqini müzakirə edib

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