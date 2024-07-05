Мухтар Бабаев обсудил с министром экологии Конго продвижение эко-инициатив
Мухтар Бабаев обсудил с министром экологии Конго продвижение эко-инициативПрезидент СОР29 Мухтар Бабаев провел встречу с министром окружающей среды, устойчивого развития и бассейна реки Конго Республики Конго Арлетт Судан Ноно.
Президент СОР29 Мухтар Бабаев провел встречу с министром окружающей среды, устойчивого развития и бассейна реки Конго Республики Конго Арлетт Судан Ноно.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".
"Была проведена продуктивная встреча с министром Арлетт Судан Ноно. В центре нашего обсуждения были вопросы продвижения экологических инициатив и проектов устойчивого развития в бассейне реки Конго", - говорится в сообщении.
Productive meeting with Mrs. Soudan Nonault, the Minister of Environment, Sustainable Development, and the Congo Basin. Our discussions centered around advancing environmental initiatives and sustainable development projects within the Congo Basin pic.twitter.com/7QJlHmZtxU