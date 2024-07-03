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Мухтар Бабаев: Необходимо, чтобы частный сектор взял на себя обязательства в области устойчивого развития 

Мухтар Бабаев: Необходимо, чтобы частный сектор взял на себя обязательства в области устойчивого развития  Для борьбы с климатическими изменениями частному сектору необходимо взять на себя амбициозные и ускоренные обязательства в области устойчивого развития.
COP29
3 июля 2024 г. 10:13
Мухтар Бабаев: Необходимо, чтобы частный сектор взял на себя обязательства в области устойчивого развития 

Для борьбы с климатическими изменениями частному сектору необходимо взять на себя амбициозные и ускоренные обязательства в области устойчивого развития.

Как передает Report, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев в ходе саммита по экологическому, социальному и корпоративному управлению (ESG) на тему "Государственно-частное партнерство для устойчивого развития".

"Работая вместе, мы можем поддержать усилия по созданию среды сотрудничества, в которой государственные и частные организации могут обмениваться идеями, стратегиями и передовым опытом внедрения ESG. Нам нужна помощь частного сектора в поиске эффективных решений наших общих проблем", - сказал он.

Министр отметил, что на данный момент очень важно выбрать надежные пути перехода, которые будут подкреплены финансовыми планами, бюджетами и целевыми показателями.

"Надеемся, что компании смогут участвовать на COP29 и продемонстрировать как они распределяют капитал и обеспечивают соответствие инвестиционных решений нашим целям в области изменения климата. Давайте начнем с "зеленых" рынков капитала, чтобы мы могли создавать жизнеспособные экономические модели", - добавил М.Бабаев.

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Версия на английском языке COP29 president-designate calls for ambitious private sector climate action
Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev: Özəl sektorun dayanıqlı inkişaf sahəsində öhdəliklər götürməsi lazımdır

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