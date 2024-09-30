Мухтар Бабаев: Негативные последствия изменения климата ощущаются во всем мире

Негативные последствия изменения климата ощущаются во всем мире.

Негативные последствия изменения климата ощущаются во всем мире.

Как сообщает Report, об этом сказал назначенный президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на Бакинской неделе действий по борьбе с изменением климата.

По его словам, происходящие стихийные бедствия показывают, насколько опасны климатические изменения, поэтому председательство COP29 уделяет внимание вопросам адаптации к изменению климата, а также подготовке Отчета о прозрачности: "Азербайджан планирует представить Отчет о прозрачности до COP29. Мы призываем другие страны также представить эти отчеты".