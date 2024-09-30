Мухтар Бабаев: Негативные последствия изменения климата ощущаются во всем мире

Негативные последствия изменения климата ощущаются во всем мире.
Как сообщает Report, об этом сказал назначенный президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на Бакинской неделе действий по борьбе с изменением климата.
По его словам, происходящие стихийные бедствия показывают, насколько опасны климатические изменения, поэтому председательство COP29 уделяет внимание вопросам адаптации к изменению климата, а также подготовке Отчета о прозрачности: "Азербайджан планирует представить Отчет о прозрачности до COP29. Мы призываем другие страны также представить эти отчеты".