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Мухтар Бабаев: Негативные последствия изменения климата ощущаются во всем мире

Мухтар Бабаев: Негативные последствия изменения климата ощущаются во всем мире Негативные последствия изменения климата ощущаются во всем мире.
COP29
30 сентября 2024 г. 10:27
Мухтар Бабаев: Негативные последствия изменения климата ощущаются во всем мире

Негативные последствия изменения климата ощущаются во всем мире.

Как сообщает Report, об этом сказал назначенный президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на Бакинской неделе действий по борьбе с изменением климата.

По его словам, происходящие стихийные бедствия показывают, насколько опасны климатические изменения, поэтому председательство COP29 уделяет внимание вопросам адаптации к изменению климата, а также подготовке Отчета о прозрачности: "Азербайджан планирует представить Отчет о прозрачности до COP29. Мы призываем другие страны также представить эти отчеты".

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Версия на английском языке Mukhtar Babayev: Negative effects of climate change are felt worldwide
Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev: İqlim dəyişikliyinin mənfi təsirləri dünyanın hər nöqtəsində hiss olunur

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