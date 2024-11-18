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Мухтар Бабаев: на COP29 согласована статья 6.8 Парижского соглашения по климату 

Мухтар Бабаев: на COP29 согласована статья 6.8 Парижского соглашения по климату  Сегодня согласована статья 6.8 Парижского соглашения ко климату (нерыночные подходы к смягчению последствий изменения климата и соответствующей адаптации экономик).
COP29
18 ноября 2024 г. 15:47
Мухтар Бабаев: на COP29 согласована статья 6.8 Парижского соглашения по климату 

Сегодня согласована статья 6.8 Парижского соглашения ко климату (нерыночные подходы к смягчению последствий изменения климата и соответствующей адаптации экономик).

Как сообщает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев заявил в понедельник на пресс-конференции в рамках COP29.

По его словам, на первой неделе COP29 был достигнут прогресс: в начале по статье 6.4, а сегодня согласована статья 6.8, касающаяся нерыночных подходов.

"Это важные шаги на пути к завершению переговоров по статье 6", - сказал он.

Несмотря на достигнутые успехи, Бабаев считает, что переговоры идут медленно.

По словам президента COP29, сторонам необходимо ускорить процесс для достижения согласованного решения.

"На этой неделе мы принимаем министров со всего мира, поскольку переговоры вступают в завершающую фазу. Политические лидеры имеют все возможности для достижения справедливого и амбициозного соглашения. Они обязаны не только взять на себя эту ответственность, но и приступить к немедленной и конструктивной работе", — добавил Бабаев.

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Версия на английском языке Mukhtar Babayev: Article 6.8 of Paris Agreement agreed upon at COP29
Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev: COP29-da Paris Sazişinin 6.8-ci maddəsi razılaşdırılıb

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