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Мухтар Бабаев: Команда СОР29 стремится развивать глобальное партнерство

Мухтар Бабаев: Команда СОР29 стремится развивать глобальное партнерство На долю авиации приходится около 2% глобальных выбросов углерода, и в последние десятилетия этот показатель растет быстрее, чем на железнодорожном, автомобильном и морском транспорте.
COP29
12 июня 2024 г. 10:01
Мухтар Бабаев: Команда СОР29 стремится развивать глобальное партнерство

На долю авиации приходится около 2% глобальных выбросов углерода, и в последние десятилетия этот показатель растет быстрее, чем на железнодорожном, автомобильном и морском транспорте.

Как сообщает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев заявил на открытии Всемирного саммита по аэронавигации организации CANSO (Civil Air Navigation Services Organisation) в Баку.

"С момента избрания страной проведения следующей COP Азербайджан активно взаимодействует со всеми странами и заинтересованными сторонами для обеспечения того, чтобы COP29 стала историей успеха для всех. Команда председательства COР29 уже посетила различные части мира, включая Африку, малые островные государства Карибского бассейна, Центральную Азию, Европу и Северную Америку, чтобы услышать все мнения и позиции”, - сказал он.

Мухтар Бабаев подчеркнул, что на COP29 команда стремится развивать глобальное партнерство, объединяя страны, отрасли и сообщества для достижения общей цели.

"Призываю всех лидеров мировой авиационной отрасли, решительно принять вызов. Ваши усилия, ваши инновации и ваша приверженность делу имеют жизненно важное значение для формирования устойчивого будущего авиации. Вместе мы сможем повысить эффективность управления воздушным движением во всем мире и внести значительный вклад в достижение наших общих целей в области климата", - сказал он.

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