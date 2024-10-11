Мухтар Бабаев: Климатические действия спасают жизни уже сегодня

Климатические действия по адаптации спасают жизни уже сегодня.

Климатические действия по адаптации спасают жизни уже сегодня.

Как передает Report, об этом сказал президент СОР29 Мухтар Бабаев на министерской встрече по климату и развитию (С&DM) в рамках второго дня Pre-COP29 в Баку.

"Даже если нам удастся ограничить глобальное потепление до 1,5 градусов, нам все равно придется иметь дело с серьезными последствиями изменения климата по всему миру", - сказал Мухтар Бабаев.

Он отметил, что согласно данным Всемирной метеорологической организации, в странах Африки к югу от Сахары стоимость адаптации оценивается в 50 миллиардов долларов в год в течение этого десятилетия. Но объемы финансирования по адаптации значительно отстают от требований жизни.

"Председательство COP29 имеет план по повышению амбиций и обеспечению действий. Этот план обеспечит значительный прогресс по всем направлениям Парижского соглашения с климатическим финансированием в качестве центрального элемента. Во-первых, нам нужно повысить амбиции в климатических планах, чтобы ограничить потепление и управлять последствиями изменения климата. Мы призываем все стороны принять национальные планы по адаптации", - сказал президент COP29.

Он призвал Зеленый климатический фонд ускорить поддержку стран в создании и реализации планов. После внедрения, национальные планы адаптации могут играть важную роль в руководстве инвестициями. Планы с четкими приоритетами и дорожными картами для реализации могут улучшить структурированное финансирование, принадлежащее странам.

"Во-вторых, мы должны обеспечить средства реализации и стремимся увеличить климатическое финансирование из всех источников. Нам нужно значительно увеличить доступность финансирования для смягчения последствий и адаптации", - сказал он, добавив, что очевидно, требуются привлекать средства не только из государственного, но и частного сектора.

По словам президента COP29 международные финансовые институты должны играть роль катализатора в привлечении инвестиций от частного сектора.

"Поэтому мы работаем с этими организациями, чтобы увеличить масштаб, эффективность и упростить доступ к климатическому финансированию. Мы также работаем с Зеленым климатическим фондом и Адаптационным фондом для улучшения финансирования по адаптации к климатическому изменению", - сказала он.

Председательство СOP29 добилось значительного прогресса в запуске Фонда потерь и ущерба, отметил Бабаев, добавив, что сейчас идет работа с фондом и донорами, чтобы превратить обещания в реальные взносы на COP29.

"Как председательство COP29, мы полны решимости выполнить наши обязанности принимающей стороны и добиться прогресса в рамках официального процесса UNFCCC ООН. Но как председательство, у нас есть дополнительная ответственность использовать объединяющую силу COP для привлечения заинтересованных сторон вне рабочего процесса и продвижения климатической повестки", - сказал Бабаев.