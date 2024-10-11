Мухтар Бабаев: Климатические действия спасают жизни уже сегодня

Климатические действия по адаптации спасают жизни уже сегодня.
Как передает Report, об этом сказал президент СОР29 Мухтар Бабаев на министерской встрече по климату и развитию (С&DM) в рамках второго дня Pre-COP29 в Баку.
"Даже если нам удастся ограничить глобальное потепление до 1,5 градусов, нам все равно придется иметь дело с серьезными последствиями изменения климата по всему миру", - сказал Мухтар Бабаев.
Он отметил, что согласно данным Всемирной метеорологической организации, в странах Африки к югу от Сахары стоимость адаптации оценивается в 50 миллиардов долларов в год в течение этого десятилетия. Но объемы финансирования по адаптации значительно отстают от требований жизни.
"Председательство COP29 имеет план по повышению амбиций и обеспечению действий. Этот план обеспечит значительный прогресс по всем направлениям Парижского соглашения с климатическим финансированием в качестве центрального элемента. Во-первых, нам нужно повысить амбиции в климатических планах, чтобы ограничить потепление и управлять последствиями изменения климата. Мы призываем все стороны принять национальные планы по адаптации", - сказал президент COP29.
Он призвал Зеленый климатический фонд ускорить поддержку стран в создании и реализации планов. После внедрения, национальные планы адаптации могут играть важную роль в руководстве инвестициями. Планы с четкими приоритетами и дорожными картами для реализации могут улучшить структурированное финансирование, принадлежащее странам.
"Во-вторых, мы должны обеспечить средства реализации и стремимся увеличить климатическое финансирование из всех источников. Нам нужно значительно увеличить доступность финансирования для смягчения последствий и адаптации", - сказал он, добавив, что очевидно, требуются привлекать средства не только из государственного, но и частного сектора.
По словам президента COP29 международные финансовые институты должны играть роль катализатора в привлечении инвестиций от частного сектора.
"Поэтому мы работаем с этими организациями, чтобы увеличить масштаб, эффективность и упростить доступ к климатическому финансированию. Мы также работаем с Зеленым климатическим фондом и Адаптационным фондом для улучшения финансирования по адаптации к климатическому изменению", - сказала он.
Председательство СOP29 добилось значительного прогресса в запуске Фонда потерь и ущерба, отметил Бабаев, добавив, что сейчас идет работа с фондом и донорами, чтобы превратить обещания в реальные взносы на COP29.
"Как председательство COP29, мы полны решимости выполнить наши обязанности принимающей стороны и добиться прогресса в рамках официального процесса UNFCCC ООН. Но как председательство, у нас есть дополнительная ответственность использовать объединяющую силу COP для привлечения заинтересованных сторон вне рабочего процесса и продвижения климатической повестки", - сказал Бабаев.