Мухтар Бабаев: Каспийское море мелеет, на Кавказе наблюдается дефицит пресной воды

14:12

Каспийское море мелеет, а на Кавказе наблюдается дефицит пресной воды.

Как сообщает Report, об этом заявил президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на церемонии открытия 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку.

Он подчеркнул важность своевременного представления национальных планов адаптации: "Эти планы определят, каким образом мы будем делиться опытом, передавать технологии и поддерживать друг друга. Мы должны завершить подготовку планов к 2025 году и сделать необходимые шаги к 2030 году. После адаптации ключевую роль в безопасности должны играть финансы, и все это должно быть основано на прозрачности. Первые отчеты о финансовой прозрачности имеют критически важное значение и должны быть представлены в этом году".

Президент COP29 отметил, что климатические планы должны учитывать важные тематические направления: "Эти планы должны быть чувствительны к возрастным и гендерным вопросам. Если мы будем учитывать последние научные данные и обязательства перед будущими поколениями, начиная с вопросов безопасности, то увидим, что COP29 является поворотной точкой для Парижского соглашения. Теперь нам предстоит показать, готовы ли мы достичь поставленных целей".