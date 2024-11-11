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Мухтар Бабаев: Каспийское море мелеет, на Кавказе наблюдается дефицит пресной воды

Мухтар Бабаев: Каспийское море мелеет, на Кавказе наблюдается дефицит пресной воды 14:12
COP29
11 ноября 2024 г. 14:27
Мухтар Бабаев: Каспийское море мелеет, на Кавказе наблюдается дефицит пресной воды

Каспийское море мелеет, а на Кавказе наблюдается дефицит пресной воды.

Как сообщает Report, об этом заявил президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на церемонии открытия 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку.

Он подчеркнул важность своевременного представления национальных планов адаптации: "Эти планы определят, каким образом мы будем делиться опытом, передавать технологии и поддерживать друг друга. Мы должны завершить подготовку планов к 2025 году и сделать необходимые шаги к 2030 году. После адаптации ключевую роль в безопасности должны играть финансы, и все это должно быть основано на прозрачности. Первые отчеты о финансовой прозрачности имеют критически важное значение и должны быть представлены в этом году".

Президент COP29 отметил, что климатические планы должны учитывать важные тематические направления: "Эти планы должны быть чувствительны к возрастным и гендерным вопросам. Если мы будем учитывать последние научные данные и обязательства перед будущими поколениями, начиная с вопросов безопасности, то увидим, что COP29 является поворотной точкой для Парижского соглашения. Теперь нам предстоит показать, готовы ли мы достичь поставленных целей".

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Версия на английском языке Mukhtar Babayev: Caspian Sea is shrinking, and there is freshwater loss in Caucasus
Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev: “Xəzər dənizi kiçilir, Qafqazda şirin suyun itirilməsi problemi var”

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