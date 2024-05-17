Мухтар Бабаев: Изменение климата - одна из наиболее тревожных глобальных проблем

Изменение климата является одной из наиболее тревожных глобальных проблем.

Изменение климата является одной из наиболее тревожных глобальных проблем.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев на бизнес-форуме "Повышение амбиций и стимулирование деятельности: COP29".

По его словам, стихийные бедствия, вызванные климатическими изменениями, создают серьезные проблемы: "В развитых странах применяется налог на выбросы углерода, в нашей стране в связи с этим также разрабатывается новый законопроект. Работа находится на завершающем этапе".