Мухтар Бабаев: Изменение климата - одна из наиболее тревожных глобальных проблем

Изменение климата является одной из наиболее тревожных глобальных проблем.
Как сообщает Report, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев на бизнес-форуме "Повышение амбиций и стимулирование деятельности: COP29".
По его словам, стихийные бедствия, вызванные климатическими изменениями, создают серьезные проблемы: "В развитых странах применяется налог на выбросы углерода, в нашей стране в связи с этим также разрабатывается новый законопроект. Работа находится на завершающем этапе".