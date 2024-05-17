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Мухтар Бабаев: Изменение климата - одна из наиболее тревожных глобальных проблем

Мухтар Бабаев: Изменение климата - одна из наиболее тревожных глобальных проблем Изменение климата является одной из наиболее тревожных глобальных проблем.
COP29
17 мая 2024 г. 10:44
Мухтар Бабаев: Изменение климата - одна из наиболее тревожных глобальных проблем

Изменение климата является одной из наиболее тревожных глобальных проблем.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев на бизнес-форуме "Повышение амбиций и стимулирование деятельности: COP29".

По его словам, стихийные бедствия, вызванные климатическими изменениями, создают серьезные проблемы: "В развитых странах применяется налог на выбросы углерода, в нашей стране в связи с этим также разрабатывается новый законопроект. Работа находится на завершающем этапе".

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Версия на английском языке Mukhtar Babayev: Climate change is among global concerns
Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev: Dünyanın narahat edən problemlərdən biri iqlim dəyişikliyidir

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