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Мухтар Бабаев: Изменение климата негативно влияет на сферу туризма

Мухтар Бабаев: Изменение климата негативно влияет на сферу туризма Изменение климата оказывает негативное влияние и на сферу туризма, которая занимает уникальное положение в мировой экономике.
COP29
20 ноября 2024 г. 09:49
Мухтар Бабаев: Изменение климата негативно влияет на сферу туризма

Изменение климата оказывает негативное влияние и на сферу туризма, которая занимает уникальное положение в мировой экономике.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев на Первой встрече министров по усовершенствованной климатической деятельности в секторе туризма в рамках COP29.

По его словам, борьба с изменением климата требует всестороннего сотрудничества, и каждая сфера экономики должна стать частью климатической борьбы. "Туризм – не исключение. Потому что эта сфера обладает большим потенциалом. Туризм в принципе занимает уникальное положение в мировой экономике", - сказал Бабаев.

Он отметил, что туризм может играть роль катализатора в борьбе с изменением климата, так как является важным источником дохода в разных странах.

"Туризм, хоть и страдает от последствий изменения климата, также имеет свою долю в выбросах углерода в атмосферу. Мы будем работать над включением туризма в глобальную климатическую повестку", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev: “İqlim dəyişikliyi turizm sahəsinə mənfi təsir göstərir”

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