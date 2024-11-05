Мухтар Бабаев: Изменение климата – не гипотетическая угроза, а повседневная реальность

Изменение климата уже не является гипотетической угрозой, оно стало повседневной реальностью.

Изменение климата уже не является гипотетической угрозой, оно стало повседневной реальностью.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на Глобальном саммите религиозных лидеров в Баку.

По его словам, глобальное потепление и катастрофы как следствие антропогенного воздействия, индустриализации и ускоренного экономического развития, стали серьезной угрозой для многих стран. "Мы являемся свидетелями того, как все это оказывает катастрофическое влияние на сообщества, живущие в наиболее уязвимых к изменению климата регионах", - отметил он.

Министр отметил, что изменчивость осадков и повышение температуры в бассейне Конго наносят серьезный ущерб лесам и редким экосистемам.

"Наводнения в Пакистане, погрузившие под воду треть страны, угрозы для развивающихся островных государств, природные катаклизмы в различных частях света являются отражением этой реальности. Опыт подобных стран требует от нас принятия неотложных решений, а также дополнительных усилий для многократного увеличения климатического финансирования", - отметил он.

М.Бабаев также подчеркнул, что Программа действий COP29 направлена ​​на то, чтобы ресурсы стали более доступными для развивающихся стран.

"Председательство Азербайджана на COP29 выдвинуло 14 основных инициатив. Нашей целью является выдвижение новых подходов и инновационных решений не только на национальном, но и на глобальном уровне. Благодаря подобным инициативам Азербайджан усилит лидерство в рамках поддержки перехода к глобальной зеленой экономике", - заключил он.