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Мухтар Бабаев: Изменение климата – не гипотетическая угроза, а повседневная реальность

Мухтар Бабаев: Изменение климата – не гипотетическая угроза, а повседневная реальность Изменение климата уже не является гипотетической угрозой, оно стало повседневной реальностью.
COP29
5 ноября 2024 г. 10:29
Мухтар Бабаев: Изменение климата – не гипотетическая угроза, а повседневная реальность

Изменение климата уже не является гипотетической угрозой, оно стало повседневной реальностью.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на Глобальном саммите религиозных лидеров в Баку.

По его словам, глобальное потепление и катастрофы как следствие антропогенного воздействия, индустриализации и ускоренного экономического развития, стали серьезной угрозой для многих стран. "Мы являемся свидетелями того, как все это оказывает катастрофическое влияние на сообщества, живущие в наиболее уязвимых к изменению климата регионах", - отметил он.

Министр отметил, что изменчивость осадков и повышение температуры в бассейне Конго наносят серьезный ущерб лесам и редким экосистемам.

"Наводнения в Пакистане, погрузившие под воду треть страны, угрозы для развивающихся островных государств, природные катаклизмы в различных частях света являются отражением этой реальности. Опыт подобных стран требует от нас принятия неотложных решений, а также дополнительных усилий для многократного увеличения климатического финансирования", - отметил он.

М.Бабаев также подчеркнул, что Программа действий COP29 направлена ​​на то, чтобы ресурсы стали более доступными для развивающихся стран.

"Председательство Азербайджана на COP29 выдвинуло 14 основных инициатив. Нашей целью является выдвижение новых подходов и инновационных решений не только на национальном, но и на глобальном уровне. Благодаря подобным инициативам Азербайджан усилит лидерство в рамках поддержки перехода к глобальной зеленой экономике", - заключил он.

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Версия на английском языке Mukhtar Babayev: Climate change is daily reality, not just theoretical threat
Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev: İqlim dəyişikliyi artıq nəzəri təhdid deyil, hər gün yaşanan reallıqdır

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