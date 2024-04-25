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Мухтар Бабаев: Финансирование борьбы с изменением климата - одна из самых сложных тем климатической дипломатии

Мухтар Бабаев: Финансирование борьбы с изменением климата - одна из самых сложных тем климатической дипломатии Финансирование борьбы с изменением климата на протяжении многих лет является одной из самых сложных тем климатической дипломатии.
COP29
25 апреля 2024 г. 14:01
Мухтар Бабаев: Финансирование борьбы с изменением климата - одна из самых сложных тем климатической дипломатии

Финансирование борьбы с изменением климата на протяжении многих лет является одной из самых сложных тем климатической дипломатии.

Как сообщает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент СОР29 Мухтар Бабаев сказал в рамках 15-го Петерсбергского климатического диалога сегодня в Берлине.

"Мы прислушиваемся ко всем сторонам, чтобы понять их опасения и помочь им определиться, это поможет нам достичь новой справедливой и амбициозной цели. Однако, стоит отметить, что не существует единой инициативы, которая позволит разблокировать климатическое финансирование. Когда мы встретимся на COP29 в Баку, чтобы согласовать новую цель, мы посмотрим, что было сделано ранее для обеспечения максимально эффективного использования средств", - сказал министр.

Мухтар Бабаев подчеркнул, что председательство COP29 работает с широким кругом участников - "от многосторонних финансовых институтов до частного сектора, индустрии финансовых услуг и благотворительных организаций". "Нам нужно, чтобы каждый играл свою роль и каждый был уверен, что его вклад равноценен вкладу других", - заключил он.

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Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev: İqlim dəyişikliyi ilə mübarizənin maliyyələşdirilməsi iqlim diplomatiyasında ən çətin mövzulardan biridir

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