Мухтар Бабаев: Доля городского населения в мире может достичь 70% к 2050 году

Доля городского населения в мире может увеличиться с нынешних 50% до 70% к 2050 году, что создаст дополнительные вызовы для инфраструктуры и климата.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев на министерской встрече по урбанизации и климату в рамках COP29 в Баку.

"В ближайшие 5-7 лет численность городского населения увеличится более чем на 500 млн человек. Это создаст дополнительные нагрузки на городскую инфраструктуру: энергоснабжение, водоснабжение, транспортную сеть и другие ключевые системы. Сегодня города ответственны за более чем 70% глобальных выбросов углекислого газа", - отметил министр.

Мухтар Бабаев подчеркнул, что рост городского населения требует усиленного взаимодействия национальных правительств с частным сектором и общественными организациями для реализации климатических инициатив.

"Важно, чтобы национальная политика превращалась в локальные стратегии, которые учитывают уникальные особенности городов. Регионы и города нуждаются в ресурсах, инструментах и полномочиях для внедрения климатических решений. Такие инициативы, как Бакинская коалиция непрерывности, играют ключевую роль, объединяя различные заинтересованные стороны для совместной работы.

Не менее важным является финансирование климатических инициатив. Инновационные механизмы финансирования и расширение партнерств позволят увеличить инвестиции в городскую инфраструктуру, энергосберегающие здания и устойчивые транспортные системы", - отметил министр.