Мухтар Бабаев: Для функционирования Фонда потерь и ущерба проделана важная работа

В рамках COP27 и COP28 была проделана важная работа для функционирования Фонда потерь и ущерба

В рамках COP27 и COP28 была проделана важная работа для функционирования Фонда потерь и ущерба.

Как сообщает Report, об этом заявил президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев.

"Мы, как председатели COP29, продолжаем эту работу. Полноценное функционирование фонда станет результатом многолетних усилий. Мы также благодарны за сотрудничество со Всемирным банком", — отметил он.

Министр добавил, что COP29 станет ключевым шагом к достижению целей солидарности ради зеленого будущего.

"Если сегодня мы не примем меры для спасения природы и человечества, последствия в будущем будут очень серьезными. Нам необходимо определить долгосрочные проекты поддержки. Страны, пообещавшие выделить в фонд средства, должны сдержать свое слово", - сказал Бабаев.