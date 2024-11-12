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Мухтар Бабаев: Для функционирования Фонда потерь и ущерба проделана важная работа

Мухтар Бабаев: Для функционирования Фонда потерь и ущерба проделана важная работа В рамках COP27 и COP28 была проделана важная работа для функционирования Фонда потерь и ущерба
COP29
12 ноября 2024 г. 18:27
Мухтар Бабаев: Для функционирования Фонда потерь и ущерба проделана важная работа

В рамках COP27 и COP28 была проделана важная работа для функционирования Фонда потерь и ущерба.

Как сообщает Report, об этом заявил президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев.

"Мы, как председатели COP29, продолжаем эту работу. Полноценное функционирование фонда станет результатом многолетних усилий. Мы также благодарны за сотрудничество со Всемирным банком", — отметил он.

Министр добавил, что COP29 станет ключевым шагом к достижению целей солидарности ради зеленого будущего.

"Если сегодня мы не примем меры для спасения природы и человечества, последствия в будущем будут очень серьезными. Нам необходимо определить долгосрочные проекты поддержки. Страны, пообещавшие выделить в фонд средства, должны сдержать свое слово", - сказал Бабаев.

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Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev: "İtki və Zərərə Cavab Fondunun fəaliyyəti üçün mühüm işlər görülüb"

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