Мухтар Бабаев: COP29 имеет ключевое значение для планирования помощи бедным странам

Предстоящая в Баку 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) будет иметь ключевое значение для планирования помощи бедным странам.

Предстоящая в Баку 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) будет иметь ключевое значение для планирования помощи бедным странам.

Как передает Report , об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев в интервью агентству Associated Press.

По его словам, Баку – это место, где можно будет найти общий язык в отношении того, как богатые страны могут оказывать финансовую помощь более бедным странам, которые, как правило, не так сильно способствуют потеплению, но больше страдают от изменения климата.

"Конференция в Баку должна опираться на успешное прошлогоднее соглашение об отказе от ископаемого топлива. Встреча этой осенью должна помочь странам объединиться в 2025 году по усилению планов по ограничению выбросов парниковых газов... Мы рассматриваем Баку как мост между развивающимся и развитым миром", - добавил Мухтар Бабаев.