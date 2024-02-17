Мухтар Бабаев: COP29 в Баку будет посвящен прозрачности и инклюзивности

COP 29 в Баку будет посвящен прозрачности и инклюзивности.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане, будет посвящен прозрачности и инклюзивности.

Как передает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев сказал в ходе панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы приглашаем все страны принять участие в этом удивительном мероприятии в Баку. Мы уверены, что сможем достичь положительных результатов. Вместе с тем, считаем, что это отличная возможность воспользоваться успешным консенсусом, достигнутым в Дубае, передать его Баку и в 2025 году Бразилии",- сказал он.

Мухтар Бабаев также отметил, что сотрудничество в рамках тройки президентов Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP) - "хороший шанс вместе продвигать процесс вперед по климатической повестке дня".

В этом году в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года.

COP30 будет проведен в Бразилии в 2025 году.