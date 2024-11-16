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Мухтар Бабаев: Цифровые технологии – ключ к снижению воздействия выбросов  

Мухтар Бабаев: Цифровые технологии – ключ к снижению воздействия выбросов  
COP29
16 ноября 2024 г. 10:02
Мухтар Бабаев: Цифровые технологии – ключ к снижению воздействия выбросов  

Цифровые технологии играют решающую роль в снижении воздействия выбросов и борьбе с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом заявил президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на круглом столе высокого уровня по Программе зеленых цифровых действий, проходящем в рамках COP29.

Министр отметил, что на сектор информационно-коммуникационных технологий приходится около 4% глобальных выбросов.

"Мы обязаны прилагать усилия для минимизации этого воздействия. Международный союз электросвязи представил на COP29 Декларацию о зеленых цифровых действиях, в которой сформулированы наши коллективные обязательства. Применение цифровых технологий способствует сокращению выбросов, адаптации к климатическим изменениям и повышению устойчивости", - сказал Бабаев.

Он также подчеркнул, что обсуждения в рамках мероприятия будут сосредоточены на создании устойчивой инфраструктуры, преодолении цифрового разрыва и обеспечении доступности для всех.

"Важно найти равные и справедливые решения, особенно для менее развитых стран. Руководство COP29 приглашает всех присоединиться к этим дискуссиям, которые помогут достичь климатических целей через цифровую трансформацию", - отметил Бабаев.

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Версия на английском языке Mukhtar Babayev: Digital technologies - key to reducing impact of emissions
Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev: Rəqəmsal texnologiyalardan istifadə emissiyaların təsirlərinin azaldılmasında əsas vasitədir

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