Мухтар Бабаев: Цифровые технологии – ключ к снижению воздействия выбросов

Цифровые технологии играют решающую роль в снижении воздействия выбросов и борьбе с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом заявил президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на круглом столе высокого уровня по Программе зеленых цифровых действий, проходящем в рамках COP29.

Министр отметил, что на сектор информационно-коммуникационных технологий приходится около 4% глобальных выбросов.

"Мы обязаны прилагать усилия для минимизации этого воздействия. Международный союз электросвязи представил на COP29 Декларацию о зеленых цифровых действиях, в которой сформулированы наши коллективные обязательства. Применение цифровых технологий способствует сокращению выбросов, адаптации к климатическим изменениям и повышению устойчивости", - сказал Бабаев.

Он также подчеркнул, что обсуждения в рамках мероприятия будут сосредоточены на создании устойчивой инфраструктуры, преодолении цифрового разрыва и обеспечении доступности для всех.

"Важно найти равные и справедливые решения, особенно для менее развитых стран. Руководство COP29 приглашает всех присоединиться к этим дискуссиям, которые помогут достичь климатических целей через цифровую трансформацию", - отметил Бабаев.