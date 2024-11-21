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Мухтар Бабаев: "Бакинский водный диалог" - новая платформа глобального сотрудничества

Мухтар Бабаев: "Бакинский водный диалог" - новая платформа глобального сотрудничества Изменение климата меняет основные параметры глобального гидрологического цикла, усугубляя проблему водных ресурсов во всем мире.
COP29
21 ноября 2024 г. 12:23
Мухтар Бабаев: Бакинский водный диалог - новая платформа глобального сотрудничества

Изменение климата меняет основные параметры глобального гидрологического цикла, усугубляя проблему водных ресурсов во всем мире.

Как сообщает Report, об этом заявил президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на мероприятии, посвященном значению водных ресурсов, в рамках COP29.

Он отметил, что последствия изменения климата влияют на процесс круговорота воды в природе: "В Азербайджане это воздействие проявляется в понижении уровня Каспийского моря и сокращении биоразнообразия. Подобная опасная тенденция наблюдается во внутренних водоемах во всем мире".

Бабаев добавил, что вода играет важную роль в достижении Целей устойчивого развития, таких как сокращение бедности, продовольственная безопасность, гендерное равенство и сохранение биоразнообразия, поэтому председательство COP29 определило воду как один из главных приоритетов действий по борьбе с изменением климата и призывает всех партнеров присоединиться к водной декларации.

Министр подчеркнул важность инициативы "Бакинский водный диалог", запущенной в рамках COP29: "Данная инициатива является новой платформой для глобального водного сотрудничества. Целью является объединение решений глобальных проблем, таких как изменение климата, утрата биоразнообразия, загрязнение окружающей среды и опустынивание".

Бабаев добавил, что Декларация COP29 о климатических действиях в отношении воды укрепит научную базу, создаст новые партнерства и поддержит действия глобальной водной политики.

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Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev: "Bakı Su Dialoqu" qlobal əməkdaşlıq üçün yeni platformadır"

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