Мухтар Бабаев: "Бакинский водный диалог" - новая платформа глобального сотрудничества

Изменение климата меняет основные параметры глобального гидрологического цикла, усугубляя проблему водных ресурсов во всем мире.

Изменение климата меняет основные параметры глобального гидрологического цикла, усугубляя проблему водных ресурсов во всем мире.

Как сообщает Report, об этом заявил президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на мероприятии, посвященном значению водных ресурсов, в рамках COP29.

Он отметил, что последствия изменения климата влияют на процесс круговорота воды в природе: "В Азербайджане это воздействие проявляется в понижении уровня Каспийского моря и сокращении биоразнообразия. Подобная опасная тенденция наблюдается во внутренних водоемах во всем мире".

Бабаев добавил, что вода играет важную роль в достижении Целей устойчивого развития, таких как сокращение бедности, продовольственная безопасность, гендерное равенство и сохранение биоразнообразия, поэтому председательство COP29 определило воду как один из главных приоритетов действий по борьбе с изменением климата и призывает всех партнеров присоединиться к водной декларации.

Министр подчеркнул важность инициативы "Бакинский водный диалог", запущенной в рамках COP29: "Данная инициатива является новой платформой для глобального водного сотрудничества. Целью является объединение решений глобальных проблем, таких как изменение климата, утрата биоразнообразия, загрязнение окружающей среды и опустынивание".

Бабаев добавил, что Декларация COP29 о климатических действиях в отношении воды укрепит научную базу, создаст новые партнерства и поддержит действия глобальной водной политики.