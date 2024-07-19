Мухтар Бабаев: Азербайджан взял на себя обязательство сделать COP29 образцовым

Азербайджан взял на себя обязательство образцово провести 29-ую сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, об этом президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев заявил на пресс-конференции, посвященной председательству Азербайджана в COP.

Министр отметил, что на COP29 будут охвачены сферы торговли, энергетики, цифровизации, образования, здравоохранения, туризма, транспорта, гендерного равенства и др.

"Мы стараемся объединить все стороны. Наш основной принцип - не оставлять никого в стороне. На COP29 мы будем уделять внимание всем сообществам, страдающим от климата. Мы не пожалеем усилий для достижения устойчивого развития и инклюзивных результатов", - сказал М. Бабаев.