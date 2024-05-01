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Мухтар Бабаев: Среди приоритетов - стать страной чистой окружающей среды и зеленого роста

Мухтар Бабаев: Среди приоритетов - стать страной чистой окружающей среды и зеленого роста Азербайджан является одним из основных участников на платформе "зеленый переход", признанной мировым приоритетом.
COP29
1 мая 2024 г. 15:03
Мухтар Бабаев: Среди приоритетов - стать страной чистой окружающей среды и зеленого роста

Азербайджан является одним из основных участников зеленого перехода, признанного мировым приоритетом в настоящее время. Один из пяти национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года определен как "страна чистой окружающей среды и зеленого роста".

Как сообщает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев заявил на заседании "Устойчивый путь к зеленому будущему: совместная деятельность во время и после COP29", проходящей в рамках VI Всемирного форума межкультурного диалога на тему "Диалог поколений во имя мира и глобальной безопасности" в Баку.

В соответствии с этим ведется работа по оздоровлению окружающей среды, восстановлению и увеличению зеленых насаждений, обеспечению эффективного использования водных ресурсов и устойчивых источников энергии.

"Сегодня переход к экономически устойчивому, чистому и здоровому будущему является одним из самых актуальных вызовов. Это также большая ответственность, которая стоит перед нами как обществом. Учитывая растущее загрязнение окружающей среды, сокращение природных ресурсов и растущий спрос во всем мире имеет большое значение переход на зеленую экономику", - сказал он.

По его словам, в экономике Азербайджана большое значение имеет сельскохозяйственный сектор, который больше всего и страдает от климатических изменений.

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Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev: Təmiz ətraf mühit və "yaşıl artım" ölkəsi olmaq prioritetlər sırasındadır

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