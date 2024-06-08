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Мухтар Бабаев: Азербайджан, как принимающая COP29 страна, продемонстрирует прозрачный подход

Мухтар Бабаев: Азербайджан, как принимающая COP29 страна, продемонстрирует прозрачный подход 29-ая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) открывает широкие возможности, но вместе с тем и накладывает большую ответственность.
COP29
8 июня 2024 г. 14:01
Мухтар Бабаев: Азербайджан, как принимающая COP29 страна, продемонстрирует прозрачный подход

29-ая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) открывает широкие возможности, но вместе с тем и накладывает большую ответственность.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев на церемонии подписания документов по подготовке к COP29, еще раз подтверждающих статус Азербайджана в качестве страны-хозяйки этого глобального мероприятия в Бонне (Германия).

"Мы провели множество глобальных мероприятий и применяем полученный опыт в процессе подготовки. Как принимающая COP29 страна, мы продемонстрируем прозрачный, ориентированный на действия, гостеприимный и инклюзивный подход", - сказал министр.

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Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev: COP29-un ev sahibi olaraq şəffaf və inklüziv yanaşma nümayiş etdirəcəyik

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