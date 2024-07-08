Мухтар Бабаев: Азербайджан использует доходы от отрасли ископаемых видов топлива для устойчивого развития

Азербайджан использует доходы от отрасли ископаемых видов топлива для обеспечения долгосрочного устойчивого развития.

Азербайджан использует доходы от отрасли ископаемых видов топлива для обеспечения долгосрочного устойчивого развития.

Как передает Report, об этом заявил на церемонии открытия 18-й Бакинской летней энергетической школы министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев.

Он напомнил, что в ноябре этого года весь мир соберется в Баку, чтобы согласовать глобальную экономику с нулевым уровнем выбросов и ограничить глобальное потепление целью в 1,5 градуса.

По его словам, главной экономической задачей является создание условий, которые позволят реализовать проект перехода на нулевой уровень выбросов: "Одним из основных принципов является оказание поддержки всем в борьбе с изменением климата. Мы будем поощрять страны разрабатывать новые планы по сокращению выбросов, адаптироваться к последствиям изменения климата и предоставлять прозрачную отчетность о своих действиях. Вот почему мы работаем над обновлением нашего национального плана по сокращению выбросов".

Он также отметил, что в ходе COP29 необходимо согласовать четкий и амбициозный новый финансовый план по борьбе с изменением климата.

“Это поможет устранить барьеры, которые мешают многим развивающимся странам, а также перестроить глобальную финансовую систему, чтобы она лучше работала во благо планеты”, - сказал министр.