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Мухтар Бабаев: Азербайджан для проведения COP29 привлекал к себе внимание всего мира различными проектами

Мухтар Бабаев: Азербайджан для проведения COP29 привлекал к себе внимание всего мира различными проектами Азербайджан для проведения COP29 уже несколько лет привлекает внимание мировой общественности различными проектами.
COP29
17 сентября 2024 г. 22:21
Мухтар Бабаев: Азербайджан для проведения COP29 привлекал к себе внимание всего мира различными проектами

Азербайджан для проведения COP29 уже несколько лет различными проектами привлекает к себе внимание мировой общественности.

Как передает Report, об этом заявил президент 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на передаче "Цель" в эфире телеканала AzTV.

"Для проведения этого мероприятия наша страна в течение нескольких лет привлекала внимание всего мира различными проектами в сфере зеленой энергии. Наша страна реализует самые передовые проекты в данной области. Глава государства придает особое значение реализуемым в этом направлении проектам, которые вызвали интерес и у всего мира. Демонстрируя свое лидерство в данной сфере, Азербайджан пригласил все страны собраться в ноябре здесь", - сказал М.Бабаев.

Министр добавил, что Баку создал всевозможные условия для проведения переговоров по изменению климата.

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Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev: Azərbaycan COP29-un keçirilməsi üçün müxtəlif layihələrlə dünyanın diqqətini cəlb edirdi

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