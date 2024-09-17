Мухтар Бабаев: Азербайджан для проведения COP29 привлекал к себе внимание всего мира различными проектами

Азербайджан для проведения COP29 уже несколько лет различными проектами привлекает к себе внимание мировой общественности.
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"Для проведения этого мероприятия наша страна в течение нескольких лет привлекала внимание всего мира различными проектами в сфере зеленой энергии. Наша страна реализует самые передовые проекты в данной области. Глава государства придает особое значение реализуемым в этом направлении проектам, которые вызвали интерес и у всего мира. Демонстрируя свое лидерство в данной сфере, Азербайджан пригласил все страны собраться в ноябре здесь", - сказал М.Бабаев.
Министр добавил, что Баку создал всевозможные условия для проведения переговоров по изменению климата.