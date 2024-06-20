Мухтар Бабаев: Азербайджан будет использовать опыт председательства в ДН для успешного проведения COP29

Азербайджан будет использовать опыт председательства в Движении неприсоединения (ДН) для успешного проведения 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который пройдет в Баку в ноябре этого года.

Азербайджан будет использовать опыт председательства в Движении неприсоединения (ДН) для успешного проведения 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который пройдет в Баку в ноябре этого года.

Как передает Report, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев в ходе форума по климатической деятельности, организованного Молодежной организацией Движения неприсоединения.

"На COP29 мы можем успешно использовать опыт, приобретенный в ходе председательства Азербайджана в ДН. Азербайджан работает над тем, чтобы все страны высказались в поддержку взаимных интересов и призвали все стороны выполнять международные обязательства в отношении борьбы с климатическими изменениями", - сказал он.

"В 2023 году мы также провели саммит, посвященный постпандемическому восстановлению. Параллели между COVID-19 и нашей коллективной борьбой с изменением климата весьма существенны. Это показало нам важность объединения усилий всего мира для решения общей задачи и обеспечения того, чтобы наши ответные меры учитывали индивидуальные обстоятельства каждой страны", - добавил министр.

По его словам, молодежь, как глобальный лидер следующего поколения, может собраться вместе для обмена знаниями и выработки общих навыков, необходимых для решения глобальных проблем.

"В ноябре этого года весь мир соберется в Баку, чтобы завершить год переговоров по климату. Цель COP29 - достижение всеобъемлющих результатов. Именно поэтому на переговорах в этом году должны быть услышаны голоса представителей молодого поколения, которые в наибольшей степени пострадают от климатических изменений", - сказал М.Бабаев.