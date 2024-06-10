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Мухтар Бабаев: Азербайджан активно взаимодействует с другими странами для успеха COP29

Мухтар Бабаев: Азербайджан активно взаимодействует с другими странами для успеха COP29 Азербайджан активно взаимодействует со всеми странами и заинтересованными сторонами со дня избрания страной-хозяйкой COP29.
COP29
10 июня 2024 г. 10:49
Мухтар Бабаев: Азербайджан активно взаимодействует с другими странами для успеха COP29

Азербайджан активно взаимодействует с другими странами и заинтересованными сторонами со дня избрания страной-хозяйкой COP29.

Как передает Report об этом министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев сказал на мероприятии Caspian Blue Horizons Workshop, посвященном синергии науки и бизнеса для устойчивости климата и Каспийского моря в преддверии СОР29.

Бабаев отметил, что руководство COP29 провело множество встреч в различных странах мира, чтобы услышать позиции всех сторон.

"Мы будем продолжать это взаимодействие для успешного проведения в ноябре СОР29",- сказал он.

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Версия на английском языке Azerbaijan actively engages with nations for COP29 success
Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev: Azərbaycan COP29-un uğuru üçün digər ölkələrlə fəal qarşılıqlı fəaliyyət göstərir

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