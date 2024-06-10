Мухтар Бабаев: Азербайджан активно взаимодействует с другими странами для успеха COP29

Азербайджан активно взаимодействует со всеми странами и заинтересованными сторонами со дня избрания страной-хозяйкой COP29.

Азербайджан активно взаимодействует с другими странами и заинтересованными сторонами со дня избрания страной-хозяйкой COP29.

Как передает Report об этом министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев сказал на мероприятии Caspian Blue Horizons Workshop, посвященном синергии науки и бизнеса для устойчивости климата и Каспийского моря в преддверии СОР29.

Бабаев отметил, что руководство COP29 провело множество встреч в различных странах мира, чтобы услышать позиции всех сторон.

"Мы будем продолжать это взаимодействие для успешного проведения в ноябре СОР29",- сказал он.