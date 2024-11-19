Мухтар Бабаев: 20% выбросов метана приходится на сектор отходов

Около 20% глобальных выбросов метана приходится на сектор отходов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев на мероприятии "Сокращение выбросов метана из органических отходов для климатических действий" в рамках конференции.

Министр подчеркнул, что метан является мощным парниковым газом, а сектор отходов - одним из наиболее быстрорастущих его источников. "Выбросы метана возникают в процессе разложения органических отходов на полигонах, в открытых бассейнах и сточных водах. Согласно данным Глобальной оценки метана ЮНЕП, для достижения климатических целей в рамках ограничения потепления до уровня 1,5°C необходимо сократить выбросы метана в секторе отходов на 30-35% к 2030 году и на 55% к 2050 году. Эти меры принесут не только экологические, но и значительные социально-экономические выгоды", - отметил он.

Мухтар Бабаев добавил, что сектор отходов предоставляет уникальную возможность для преобразований. "Сегодня принимается Декларация COP29 о сокращении выбросов метана из органических отходов. Этот документ станет стимулом для достижения амбициозных целей и привлечения большего числа стран к участию в Глобальном обязательстве по метану", - заявил он.