О нас

Мухсин Шентюрк: Изменение климата уже представляет угрозу соблюдению прав человека

Мухсин Шентюрк: Изменение климата уже представляет угрозу соблюдению прав человека COP29 не только укрепляет имидж Азербайджана на международной арене, но и привлекает внимание к важнейшей задаче - поиску решений для устранения ущерба, который человечество наносит окружающей среде.
COP29
15 ноября 2024 г. 13:35
Мухсин Шентюрк: Изменение климата уже представляет угрозу соблюдению прав человека

COP29 не только укрепляет имидж Азербайджана на международной арене, но и привлекает внимание к важнейшей задаче - поиску решений для устранения ущерба, который человечество наносит окружающей среде.

Как передает Report, об этом заявил генеральный прокурор Верховного суда Турции Мухсин Шентюрк в комментарии журналистам в рамках COP29.

Он подчеркнул, что всего лишь 80 лет назад проблем такого масштаба не существовало: "Сегодня изменение климата - одна из крупнейших угроз для мира и человечества. Мы стали свидетелями трагедий, таких как гибель 300 человек во время наводнения в Испании. Засухи и интенсивные дожди создают серьезные вызовы".

Он также подчеркнул, что изменение климата уже представляет угрозу соблюдению прав человека.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Muhsin Şentürk: İqlim dəyişikliyi artıq insan hüquqları sahəsində problemlərə səbəb olub

Самое читаемое

Посольство Бельгии: Представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку
Посольство Бельгии: Представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку
9 ноября 2024 г. 12:02
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
10 ноября 2024 г. 12:40
Садыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
ФотоСадыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
11 ноября 2024 г. 21:56
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
11 ноября 2024 г. 11:37
В воскресенье в Баку ожидаются дожди
В воскресенье в Баку ожидаются дожди
9 ноября 2024 г. 12:23
Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
13 ноября 2024 г. 15:31
В Баку приостановлена деятельность 15 маршрутов на время проведения COP29
В Баку приостановлена деятельность 15 маршрутов на время проведения COP29
9 ноября 2024 г. 10:58
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
11 ноября 2024 г. 21:53
Садыр Жапаров посетит Азербайджан для участия в COP29
Садыр Жапаров посетит Азербайджан для участия в COP29
9 ноября 2024 г. 09:38
Закир Гасанов выразил соболезнования казахстанскому коллеге в связи с аварией Ми-8
Закир Гасанов выразил соболезнования казахстанскому коллеге в связи с аварией Ми-8
9 ноября 2024 г. 13:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi