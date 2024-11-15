Мухсин Шентюрк: Изменение климата уже представляет угрозу соблюдению прав человека

COP29 не только укрепляет имидж Азербайджана на международной арене, но и привлекает внимание к важнейшей задаче - поиску решений для устранения ущерба, который человечество наносит окружающей среде.

COP29 не только укрепляет имидж Азербайджана на международной арене, но и привлекает внимание к важнейшей задаче - поиску решений для устранения ущерба, который человечество наносит окружающей среде.

Как передает Report, об этом заявил генеральный прокурор Верховного суда Турции Мухсин Шентюрк в комментарии журналистам в рамках COP29.

Он подчеркнул, что всего лишь 80 лет назад проблем такого масштаба не существовало: "Сегодня изменение климата - одна из крупнейших угроз для мира и человечества. Мы стали свидетелями трагедий, таких как гибель 300 человек во время наводнения в Испании. Засухи и интенсивные дожди создают серьезные вызовы".

Он также подчеркнул, что изменение климата уже представляет угрозу соблюдению прав человека.