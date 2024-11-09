Мухаммед Аль Блуши: Партнерство ОАЭ и Азербайджана может предоставить значимые решения в борьбе с изменением климата

Наше партнерство с Азербайджаном может стимулировать трансформационные изменения и предоставить значимые решения в борьбе с изменением климата, укрепляя приверженность ОАЭ решительным климатическим действиям и устойчивому развитию.

Наше партнерство с Азербайджаном может стимулировать трансформационные изменения и предоставить значимые решения в борьбе с изменением климата, укрепляя приверженность ОАЭ решительным климатическим действиям и устойчивому развитию.

Об этом в интервью Report заявил чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в Азербайджане Мухаммед Аль Блуши.

Он отметил, уже налажено продуктивное двустороннее сотрудничество в различных секторах.

"Я уверен, что это дает дополнительные преимущества. Проведение таких климатических конференций предоставляет уникальную возможность подчеркнуть важность возобновляемой энергетики. Это также служит повышению осведомленности об экологических проблемах", - добавил посол.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.