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Мухаммед Аль Блуши: Партнерство ОАЭ и Азербайджана может предоставить значимые решения в борьбе с изменением климата

Мухаммед Аль Блуши: Партнерство ОАЭ и Азербайджана может предоставить значимые решения в борьбе с изменением климата Наше партнерство с Азербайджаном может стимулировать трансформационные изменения и предоставить значимые решения в борьбе с изменением климата, укрепляя приверженность ОАЭ решительным климатическим действиям и устойчивому развитию.
COP29
9 ноября 2024 г. 18:00
Мухаммед Аль Блуши: Партнерство ОАЭ и Азербайджана может предоставить значимые решения в борьбе с изменением климата

Наше партнерство с Азербайджаном может стимулировать трансформационные изменения и предоставить значимые решения в борьбе с изменением климата, укрепляя приверженность ОАЭ решительным климатическим действиям и устойчивому развитию.

Об этом в интервью Report заявил чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в Азербайджане Мухаммед Аль Блуши.

Он отметил, уже налажено продуктивное двустороннее сотрудничество в различных секторах.

"Я уверен, что это дает дополнительные преимущества. Проведение таких климатических конференций предоставляет уникальную возможность подчеркнуть важность возобновляемой энергетики. Это также служит повышению осведомленности об экологических проблемах", - добавил посол.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Məhəmməd Əl Bluşi: Azərbaycan ilə tərəfdaşlıq iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə mənalı həllər təqdim edə bilər

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