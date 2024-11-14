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Мухаммад Аурангзеб: Для защиты водных ресурсов требуются инновационные решения

Мухаммад Аурангзеб: Для защиты водных ресурсов требуются инновационные решения
COP29
14 ноября 2024 г. 15:39
Мухаммад Аурангзеб: Для защиты водных ресурсов требуются инновационные решения

Министр финансов Пакистана Мухаммад Аурангзеб заявил о срочной необходимости инновационных решений для защиты водных ресурсов и сельскохозяйственного сектора страны от угроз изменения климата и таяния ледников.

Как сообщает Report, об этом министр сказал на министерской встрече по теме "Изменение климата и региональное сотрудничество для предотвращения таяния ледников в Центральной и Западной Азии", состоявшейся в Голубой зоне COP29.

Он подчеркнул, что, по прогнозам, к 2040 году Пакистан может столкнуться с нехваткой воды, что серьезно затронет сельскохозяйственный сектор, составляющий 24% ВВП страны.

Быстрое таяние ледников в Каракоруме и Гиндукуше представляет угрозу водной безопасности и продовольственной стабильности, отметил министр.

Стремясь к повышению водной безопасности и устойчивости сельского хозяйства, Пакистан активно сотрудничает с международными партнерами, включая Азиатский банк развития и Зеленый климатический фонд, сказал Аурангзеб.

"Принимая решительные меры, мы можем построить более устойчивое и жизнеспособное будущее для нашей нации", - подытожил министр.

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Версия на английском языке Muhammad Aurangzeb: Innovative solutions required for protection of water resources
Версия на азербайджанском языке Nazir: Pakistanın su ehtiyatları və kənd təsərrüfatı sektorunu qorumaq üçün təcili innovativ həllərə ehtiyacı var

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