Мухаммад Аурангзеб: Для защиты водных ресурсов требуются инновационные решения

Министр финансов Пакистана Мухаммад Аурангзеб заявил о срочной необходимости инновационных решений для защиты водных ресурсов и сельскохозяйственного сектора страны от угроз изменения климата и таяния ледников.

Как сообщает Report, об этом министр сказал на министерской встрече по теме "Изменение климата и региональное сотрудничество для предотвращения таяния ледников в Центральной и Западной Азии", состоявшейся в Голубой зоне COP29.

Он подчеркнул, что, по прогнозам, к 2040 году Пакистан может столкнуться с нехваткой воды, что серьезно затронет сельскохозяйственный сектор, составляющий 24% ВВП страны.

Быстрое таяние ледников в Каракоруме и Гиндукуше представляет угрозу водной безопасности и продовольственной стабильности, отметил министр.

Стремясь к повышению водной безопасности и устойчивости сельского хозяйства, Пакистан активно сотрудничает с международными партнерами, включая Азиатский банк развития и Зеленый климатический фонд, сказал Аурангзеб.

"Принимая решительные меры, мы можем построить более устойчивое и жизнеспособное будущее для нашей нации", - подытожил министр.