МОТ: К 2030 году в мире может быть создано свыше 100 млн рабочих мест за счет перехода к цикличной экономике

10:26

Глобальное исследование Международной организации труда (МОТ) показывает, что переход к энергетической устойчивости и цикличной экономике может создать свыше100 млн рабочих мест в мире к 2030 году.

Как сообщает Report, об этом сказала помощник генерального директора МОТ по вопросам труда и социальной защиты Миа Сеппо на заседании "Бакинская инициатива человеческого развития для климатической устойчивости" в рамках COP29.

По ее словам, в национальных планах адаптации и других вопросах следует уделять внимание вопросам молодежи, детей и женщин: "Необходимо отдавать приоритет развитию граждан, фокусируясь на образовании, навыках, здравоохранении, рабочих местах и социальной защите. Глобальное исследование МОТ показывает, что переход к энергетической устойчивости и цикличной экономике может создать более 100 млн рабочих мест в глобальном масштабе к 2030 году".

Сеппо отметила, что реализация трудового потенциала в полном объеме зависит от крупных инвестиций в образование и обучение для новых "зеленых рабочих мест", а также в переквалификацию и повышение квалификации для помощи работникам в переходе в новые развивающиеся зеленые сектора: "Параллельно с этим должна быть обеспечена поддержка работников в переходный период".