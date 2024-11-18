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МОТ: К 2030 году в мире может быть создано свыше 100 млн рабочих мест за счет перехода к цикличной экономике

МОТ: К 2030 году в мире может быть создано свыше 100 млн рабочих мест за счет перехода к цикличной экономике 10:26
COP29
18 ноября 2024 г. 10:45
МОТ: К 2030 году в мире может быть создано свыше 100 млн рабочих мест за счет перехода к цикличной экономике

Глобальное исследование Международной организации труда (МОТ) показывает, что переход к энергетической устойчивости и цикличной экономике может создать свыше100 млн рабочих мест в мире к 2030 году.

Как сообщает Report, об этом сказала помощник генерального директора МОТ по вопросам труда и социальной защиты Миа Сеппо на заседании "Бакинская инициатива человеческого развития для климатической устойчивости" в рамках COP29.

По ее словам, в национальных планах адаптации и других вопросах следует уделять внимание вопросам молодежи, детей и женщин: "Необходимо отдавать приоритет развитию граждан, фокусируясь на образовании, навыках, здравоохранении, рабочих местах и социальной защите. Глобальное исследование МОТ показывает, что переход к энергетической устойчивости и цикличной экономике может создать более 100 млн рабочих мест в глобальном масштабе к 2030 году".

Сеппо отметила, что реализация трудового потенциала в полном объеме зависит от крупных инвестиций в образование и обучение для новых "зеленых рабочих мест", а также в переквалификацию и повышение квалификации для помощи работникам в переходе в новые развивающиеся зеленые сектора: "Параллельно с этим должна быть обеспечена поддержка работников в переходный период".

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Версия на английском языке ILO: Over 100M jobs may be created globally by 2030 through transition to circular economy
Версия на азербайджанском языке BƏT rəsmisi: 2030-cu ilə qədər qlobal miqyasda 100 milyondan çox iş yeri yaradıla bilər

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