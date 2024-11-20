Морган Вильмес: Франция призывает к срочному выполнению обязательств Парижского соглашения

Франция призывает мировое сообщество срочно перейти к выполнению обязательств Парижского соглашения.

Франция призывает мировое сообщество срочно перейти к выполнению обязательств Парижского соглашения.

Как передает Report, об этом заявил климатический посол Франции Кевин Морган Вильмес на заседании высокого уровня в рамках COP29.

По его словам, Париж акцентирует внимание на необходимости реализации мер, предложенных на предыдущих климатических саммитах. "Среди ключевых задач – постепенный отказ от ископаемого топлива, утроение доли возобновляемых источников энергии и удвоение энергоэффективности к 2030 году. Национальная программа Франции предусматривает отказ от угля к 2027 году, от нефти к 2045 году и от газа к 2050 году. Также планируется увеличение доли ядерной энергетики", - сказал Вильмес.

По словам французского делегата, переход на возобновляемые источники энергии станет наиболее эффективным и экономичным способом удовлетворения мировых энергетических потребностей.

Он также заявил, что Франция в рамках финансовых обязательств выделила 7,6 млрд евро в 2022 году и 7,2 млрд евро в 2023 году на борьбу с климатическим кризисом. По словам Вильмеса, треть этих средств направлена на адаптацию к изменению климата.