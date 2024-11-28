Молодежные лидеры обсудили глобальные ожидания от COP16 и участие в решении экологических проблем

Лидеры молодежных организаций подчеркнули важность инклюзивного участия в процессах принятия решений и выразили свои ожидания от COP16, акцентируя внимание на необходимости образования, подотчетности и сотрудничества для расширения возможностей молодежи в

Лидеры молодежных организаций подчеркнули важность инклюзивного участия в процессах принятия решений по экологическим проблемам и выразили свои ожидания от предстоящей Конференции сторон ООН по опустыниванию (COP16), акцентируя внимание на необходимости образования, отчетности и сотрудничества для расширения возможностей молодежи в устойчивом развитии.

Вебинар на тему "COP16: Глобальные молодежные ожидания и возможности" было организовано Центром устойчивого развития и климата при Университете Принца Султана и Vision for Sustainable Africa (VSA), UNDP - Саудовская Аравия при поддержке агентства Report и других организаций.

Модератором сессии выступил глава Vision for Sustainable Africa и Центра устойчивого развития профессор Мохаммад Нуруннаби, в обсуждениях приняли участие молодежные лидеры из разных стран: Линда Хаддад (UNDP), Лидия Эстер Авилес (AELSTONE, Бельгия), Томми Томас (VSA, Сьерра-Леоне), Дельму Ирис Рамирес (NoHarm, США) и другие.

Линда Хаддад отметила, что каждый год теряется около 100 миллионов гектаров почвы, что оказывает серьезное влияние на климат и биоразнообразие. Для достижения целей Конвенции Рио по ограничению изменения климата в 1,5 градуса Цельсия, сохранению 30% суши и моря к 2030 году и нейтральности деградации земель, финансирование природных решений должно почти утроиться с нынешних 200 миллиардов до примерно 542 миллиардов в год к 2030 году, чтобы достичь 737 миллиардов к 2050 году.

По оценкам, около 1 миллиарда молодых людей в возрасте до 25 лет живут в регионах, напрямую зависящих от земли и природных ресурсов для работы и средств к существованию.

Профессор Нуруннаби подчеркнул, что 1,2 миллиарда молодых людей по всему миру в возрасте от 15 до 24 лет играют ключевую роль в борьбе с изменением климата и должны активно участвовать в принятии решений, чтобы построить устойчивое будущее.

Представители молодежи, подключившиеся к обсуждению, осознают, что не может быть немедленных результатов в решении экологических проблем, ведь природе требуется время для восстановления, однако это не может не разочаровывать. Среди проблем, с которыми сталкиваются молодежные сообщества, были названы недостаток образования в области устойчивого управления земельными ресурсами и ограниченные возможности для вовлечения в процессы принятия решений.

Молодежные лидеры также подчеркнули важность использования технологий для устойчивых практик и расширения прав и возможностей через образование. Они призвали к равному участию молодежи всех полов в разработке решений, отражающих потребности будущих поколений.

Мероприятие было организовано в сотрудничестве с Глобальным договором ООН (UNGC), Конвенцией ООН по борьбе с опустыниванием (UNCCD), UNESCO, Oxford Impact Group и FBN.