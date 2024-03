Молодежные лидеры COP28 и COP29 провели встречу в Баку

Молодежные лидеры COP28 и COP29 провели трехдневную встречу в Баку.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице COP28 в социальной сети "Х".

"Руководство COP28 по-прежнему оказывает непоколебимую поддержку оргкомитету COP29, посвятившему себя достижению глобальных климатических целей", - говорится в сообщении.