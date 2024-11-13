Молдова и Болгария подписали план по обеспечению поставок газа и электроэнергии

Молдова и Болгария на полях конференции ООН по изменению климата (COP29) в Баку подписали план сотрудничества по обеспечению бесперебойности поставок электроэнергии и природного газа и эффективного управления возможными кризисными ситуациями.

Молдова и Болгария на полях конференции ООН по изменению климата (COP29) в Баку подписали план сотрудничества по обеспечению бесперебойности поставок электроэнергии и природного газа и эффективного управления возможными кризисными ситуациями.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минэнергетики Молдовы.

План включен в меморандум о взаимопонимании, заключенный министром энергетики Молдовы Виктором Парликовым и его болгарским коллегой Владимиром Малиновым.

Меморандум предусматривает создание в течение 30 дней с момента подписания совместной рабочей группы по энергетике, которая объединит представителей министерств энергетики обоих государств и операторов систем передачи электроэнергии и природного газа. Эта группа будет заниматься разработкой и реализацией совместного плана действий и мер солидарности, которые будут активированы в случае энергетического кризиса по просьбе одной из сторон.

Совместный план действий будет включать меры по поддержанию баланса в энерго- и газотранспортных сетях и поддержке доступа молдавских компаний к инфраструктуре хранения и энергетическим рынкам Болгарии.

Меморандум предусматривает применение мер солидарности в случае кризиса, которые будут реализованы без ущерба для энергетической безопасности страны-поставщика.

В документе также обозначены усилия Молдовы по интеграции в единый европейский энергетический рынок и достижению целей Евросоюза и Энергетического сообщества ЕС относительно солидарности и стабильности поставок.