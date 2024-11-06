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Мохаммед Абдельсалам: Религия может содействовать смягчению последствий изменения климата

Мохаммед Абдельсалам: Религия может содействовать смягчению последствий изменения климата 13:15
COP29
6 ноября 2024 г. 13:52
Мохаммед Абдельсалам: Религия может содействовать смягчению последствий изменения климата

Религия может оказать поддержку мерам, направленным на смягчение последствий изменения климата.

Об этом в ответ на вопрос Report заявил председатель Мусульманского совета старейшин Мохаммед Абдельсалам на пресс-конференции, посвященной завершению в Баку Глобального саммита религиозных лидеров.

По его словам, необходимо создать условия для деятельности религиозных лидеров в данном направлении:

"Если мы хотим прочной стабильности и здоровья, то должны продолжать совместную борьбу. Религия в силах оказать положительное влияния на все проблемы. Для этого важно наличие платформы для участия религиозных лидеров в подобных инициативах. Азербайджан с этой точки зрения также является образцовой страной, где религиозные конфессии живут в мире и благополучии".

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Версия на английском языке Muhamed Abdulsalam: Religion can support reducing effects of climate change
Версия на азербайджанском языке Məhəmməd Əbdülsalam: Din iqlim dəyişikliklərinin təsirlərini azaltmağa dəstək göstərə bilər

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