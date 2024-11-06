Мохаммед Абдельсалам: Религия может содействовать смягчению последствий изменения климата

Религия может оказать поддержку мерам, направленным на смягчение последствий изменения климата.
Об этом в ответ на вопрос Report заявил председатель Мусульманского совета старейшин Мохаммед Абдельсалам на пресс-конференции, посвященной завершению в Баку Глобального саммита религиозных лидеров.
По его словам, необходимо создать условия для деятельности религиозных лидеров в данном направлении:
"Если мы хотим прочной стабильности и здоровья, то должны продолжать совместную борьбу. Религия в силах оказать положительное влияния на все проблемы. Для этого важно наличие платформы для участия религиозных лидеров в подобных инициативах. Азербайджан с этой точки зрения также является образцовой страной, где религиозные конфессии живут в мире и благополучии".