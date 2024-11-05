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Мохаммед Абдельсалам: Мусульманский совет старейшин высоко ценит климатические инициативы Азербайджана

Мохаммед Абдельсалам: Мусульманский совет старейшин высоко ценит климатические инициативы Азербайджана Мусульманский совет старейшин высоко ценит инициативы Азербайджана в борьбе с изменением климата.
COP29
5 ноября 2024 г. 09:56
Мохаммед Абдельсалам: Мусульманский совет старейшин высоко ценит климатические инициативы Азербайджана

Мусульманский совет старейшин высоко ценит инициативы Азербайджана в борьбе с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель совета Мохаммед Абдельсалам на бакинском Глобальном саммите религиозных лидеров.

"Азербайджан — страна, где проявляют большое уважение ко всем религиям и культурам. Считаю символичным организацию подобного мероприятия, объединяющего религиозных лидеров вокруг темы климата, именно в Азербайджане. Саммит религиозных лидеров в преддверии климатической конференции COP29 имеет особую значимость", — отметил он.

Абдельсалам выразил уверенность, что саммит религиозных лидеров под председательством главы Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде станет результативным.

"Подобные мероприятия должны проводиться на регулярной основе. Изменение климата – важная и требующая немедленных действий тема, совместные усилия в этом направлении важны", - сказал он.

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