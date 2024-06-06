О нас

ММ: Проведение COP29 в Азербайджане означает поддержку усилий страны в борьбе с изменением климата

ММ: Проведение COP29 в Азербайджане означает поддержку усилий страны в борьбе с изменением климата Единогласный выбор Азербайджана в качестве площадки для проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) означает поддержку усилий страны в борьбе с изменением климата.
COP29
6 июня 2024 г. 17:36
ММ: Проведение COP29 в Азербайджане означает поддержку усилий страны в борьбе с изменением климата

Единогласный выбор Азербайджана в качестве площадки для проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) означает поддержку усилий страны в борьбе с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом сказала спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на 13-ой пленарной сессии ТЮРКПА в Баку.

Спикер заявила, что, проводя COP29, Азербайджан постарается содействовать глобальной солидарности в борьбе с изменением климата и объединить все стороны вокруг общей цели во имя будущего.

С. Гафарова напомнила, что в рамках COP29 при совместной организации Милли Меджлиса Азербайджана и Межпарламентского союза состоится также парламентское заседание. По ее словам, встреча позволит обменяться мнениями о роли и шагах, которые парламенты могут сыграть в борьбе с изменением климата.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: COP29-un Azərbaycanda keçirilməsi ölkənin iqlim dəyişmələrinə qarşı mübarizədə göstərdiyi səylərin dəstəklənməsi deməkdir

Самое читаемое

Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
2 июня 2024 г. 14:28
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
4 июня 2024 г. 02:36
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
4 июня 2024 г. 20:30
Глава ИВ Гусарского района освобожден от должности
Глава ИВ Гусарского района освобожден от должности
31 мая 2024 г. 11:23
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
1 июня 2024 г. 21:18
Полиция ликвидировала устроившего на западе Москвы стрельбу
Полиция ликвидировала устроившего на западе Москвы стрельбу
6 июня 2024 г. 14:12
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
1 июня 2024 г. 16:27
Президент Ильхам Алиев выступил на открытии Бакинской энергетической недели
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на открытии Бакинской энергетической недели
5 июня 2024 г. 04:29
В Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом
ФотоВ Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом
2 июня 2024 г. 13:17
Полиция задержала мужчину, распространявшего в Tik-Tok фото женщин с неэтичными комментариями
ФотоПолиция задержала мужчину, распространявшего в Tik-Tok фото женщин с неэтичными комментариями
30 мая 2024 г. 20:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi