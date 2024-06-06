ММ: Проведение COP29 в Азербайджане означает поддержку усилий страны в борьбе с изменением климата

Единогласный выбор Азербайджана в качестве площадки для проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) означает поддержку усилий страны в борьбе с изменением климата.

Единогласный выбор Азербайджана в качестве площадки для проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) означает поддержку усилий страны в борьбе с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом сказала спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на 13-ой пленарной сессии ТЮРКПА в Баку.

Спикер заявила, что, проводя COP29, Азербайджан постарается содействовать глобальной солидарности в борьбе с изменением климата и объединить все стороны вокруг общей цели во имя будущего.

С. Гафарова напомнила, что в рамках COP29 при совместной организации Милли Меджлиса Азербайджана и Межпарламентского союза состоится также парламентское заседание. По ее словам, встреча позволит обменяться мнениями о роли и шагах, которые парламенты могут сыграть в борьбе с изменением климата.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.