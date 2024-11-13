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Мишустин: К 2060 году Россия планирует выйти на углеродную нейтральность

Мишустин: К 2060 году Россия планирует выйти на углеродную нейтральность К 2060 году Россия планирует выйти на углеродную нейтральность.
COP29
13 ноября 2024 г. 13:35
Мишустин: К 2060 году Россия планирует выйти на углеродную нейтральность

К 2060 году Россия планирует выйти на углеродную нейтральность.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления на саммите лидеров COP29 в Баку.

"К 2060-му планируем выйти на углеродную нейтральность. Упор делаем на повышение энергетической эффективности, развитие электротранспорта, внедрение современных решений в сельское и лесное хозяйства. В России уже 85% энергобаланса приходится на "чистую", низкоэмиссионную генерацию. Это в первую очередь газовая, атомная энергетика, из возобновляемых источников", - сказал он.

По его словам, РФ сократила выбросы парниковых газов более чем в два раза относительно уровня 1990 года.

Он призвал к объединению усилий в борьбе с изменениями климата, отметив четыре приоритетных направления сотрудничества. Среди них - согласование новой коллективной цели по климатическому финансированию в интересах развивающихся стран, недопустимость дискриминации технологий под предлогом глобального потепления, создание единой системы оценки качества климатических проектов, а также усиление кооперации научных сообществ для принятия эффективных решений по декарбонизации и адаптации.

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Версия на английском языке Mishustin: Russia plans to achieve carbon neutrality by 2060

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