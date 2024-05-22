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Мишель Питерсман: Климатическое финансирование станет основной темой СОР29

Мишель Питерсман: Климатическое финансирование станет основной темой СОР29 Климатическое финансирование станет предметом обсуждений на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29, что является вопросом довольном сложным, но достижимым.
COP29
22 мая 2024 г. 10:30
Мишель Питерсман: Климатическое финансирование станет основной темой СОР29

Климатическое финансирование станет предметом обсуждений на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29, что является вопросом довольно сложным, но достижимым.

Как сообщает Report, об этом посол Бельгии в Азербайджане Мишель Питерсман заявил в ходе мероприятия "COP 29: Возможности и вызовы в области климатических действий. Европейские и региональные перспективы" в Университете ADA.

"Я рад, что сегодняшнее мероприятие также посвящено региональному сотрудничеству по борьбе с климатическими изменениями между странами Южного Кавказа и, в частности, Азербайджаном и Грузией. Это сотрудничество необходимо по нескольким причинам, в частности для экономического развития соответствующих стран, для здоровья жителей и будущего Каспийского моря".

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Версия на азербайджанском языке Mişel Petersman: İqlim maliyyəsi COP29-un əsas mövzusu olacaq

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