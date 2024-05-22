Мишель Питерсман: Климатическое финансирование станет основной темой СОР29

Климатическое финансирование станет предметом обсуждений на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29, что является вопросом довольном сложным, но достижимым.

Климатическое финансирование станет предметом обсуждений на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29, что является вопросом довольно сложным, но достижимым.

Как сообщает Report, об этом посол Бельгии в Азербайджане Мишель Питерсман заявил в ходе мероприятия "COP 29: Возможности и вызовы в области климатических действий. Европейские и региональные перспективы" в Университете ADA.

"Я рад, что сегодняшнее мероприятие также посвящено региональному сотрудничеству по борьбе с климатическими изменениями между странами Южного Кавказа и, в частности, Азербайджаном и Грузией. Это сотрудничество необходимо по нескольким причинам, в частности для экономического развития соответствующих стран, для здоровья жителей и будущего Каспийского моря".