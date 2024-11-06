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Мирзиёев пожелал Алиеву успешного проведения COP29 в Азербайджане

Мирзиёев пожелал Алиеву успешного проведения COP29 в Азербайджане Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пожелал азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву больших успехов в проведении конференции COP29.
COP29
6 ноября 2024 г. 13:38
Мирзиёев пожелал Алиеву успешного проведения COP29 в Азербайджане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пожелал президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву больших успехов в проведении конференции COP29.

Как передает корреспондент Report из Бишкека, об этом Мирзиёев заявил, выступая на саммите Организации тюркских государств (ОТГ).

"Еще раз искренне поздравляю и желаю больших успехов Президенту Азербайджана, уважаемому Ильхаму Гейдаровичу Алиеву в связи с началом на следующей неделе работы Глобального саммита СОР-29 в Баку. Для поиска решений острых экологических проблем, связанных с изменением климата, считаем необходимым ускорить создание Тюркского экологического совета на уровне министров. Готовы провести его первую встречу в следующем году в Узбекистане", - сказал он.

Кроме того, узбекский лидер выступил с инициативой о разработке Концепции цифрового Тюркского мира, направленной на широкое внедрение экономики будущего.

"Данная концепция послужит взаимному обмену передовым опытом и достижениями наших стран в IT-сфере, созданию цифровых систем инноваций, инфраструктуры и науки, крупных дата-центров", - сказал Мирзиёев.

Он также указал на низкий уровень внутренней взаимной торговли ОТГ во внешнеторговом обороте государств, входящих в организацию.

"Весомая часть нашего импорта приходится на третьи страны. Настало время кардинально изменить ситуацию в этом направлении. Прежде всего, необходимо разработать конкретные соглашения и договоренности об устранении тарифных и нетарифных барьеров, упрощении торговых и таможенных процедур, развитии электронных торговых платформ. Было бы весьма актуальным организовать в ближайшей перспективе в городе Ташкенте форум наших ведущих национальных аналитических центров для проведения глубоких исследований, направленных на расширение нашего торгового потенциала", - отметил узбекский лидер.

Напомним, что COP29 пройдет 11-22 ноября текущего года в Баку.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistan dövlət başçısı İlham Əliyevə Azərbaycanda COP29-un uğurla keçirilməsini arzulayıb
Версия на английском языке Mirziyoyev wishes Aliyev success in hosting COP29 in Azerbaijan

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