Мирзиёев: Изменение климата – главный глобальный вызов, усиливающий геополитическую напряженность

Изменение климата – главный глобальный вызов, усиливающий геополитическую напряженность и усугубляющий кризисы.

Изменение климата – главный глобальный вызов, усиливающий геополитическую напряженность и усугубляющий кризисы.

Как передает Report, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на саммите лидеров COP29 в Баку.

Узбекский лидер поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с высоким уровнем организации климатической конференции COP29.

Мирзиёева подчеркнул, что Узбекистан полностью поддерживаем активные усилия Азербайджана по расширению международного сотрудничества в борьбе с современными климатическими вызовами.

"Сегодня изменение климата – главный глобальный вызов, который напрямую влияет на усиление геополитической напряженности. Особенно усугубляются проблемы бедности, продовольственной и энергобезопасности, доступа к воде и ресурсам. Мы остро ощущаем эти проблемы в Центральной Азии. Климатические проблемы препятствуют улучшению качества жизни населения и реализации национальных стратегий", - сказал он.

По словам Мирзиёева, Узбекистан привержен глобальным целям Парижского соглашения, в том числе сохранения потепления в пределах 1,5 градуса по Цельсию в текущем столетии.

"Мы в свою очередь реализуем масштабные реформы для достижения углеродной нейтральности. К 2030 году планируем сократить выбросы на 35%. Мы также расширяем зеленое пространство, сотрудничаем с соседними странами в реализации региональной климатической стратегии", - сказал он.