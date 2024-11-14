О нас

Министры экологии стран ОТГ подписали совместную декларацию в рамках СОР29

Министры экологии стран ОТГ подписали совместную декларацию в рамках СОР29 По итогам первой встречи министров окружающей среды и экологии государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в рамках СОР29 подписана “Министерская декларация”.
COP29
14 ноября 2024 г. 09:28
Министры экологии стран ОТГ подписали совместную декларацию в рамках СОР29

По итогам первой встречи министров окружающей среды и экологии государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в рамках СОР29 подписана “Министерская декларация”.

Как передает Report, подписание прошло в национальном павильоне Узбекистана с участием министров из Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Государства-члены ОТГ подтвердили на уровне министров намерение усилить сотрудничество в направлении решения совместных экологических проблем и обеспечения устойчивого развития.

На встрече состоялся обмен мнениями по поиску путей совместного решения вызовов в области окружающей среды, подчеркнута значимость шагов, способствующих устойчивому развитию, важность совместного подхода к решению региональных и глобальных экологических проблем.

В то же время государства-члены ОТГ определили перспективы по созданию совместного плана действий и выразили намерение продолжить активное сотрудничество.
Фото: Самира Гасанова

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоOTS environment ministers ink joint declaration within COP29
Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29-da TDT ölkələrinin ekologiya üzrə “Nazirlər Bəyannaməsi” imzalanıb

Самое читаемое

Посольство Бельгии: Представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку
Посольство Бельгии: Представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку
9 ноября 2024 г. 12:02
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
10 ноября 2024 г. 12:40
Садыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
ФотоСадыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
11 ноября 2024 г. 21:56
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
11 ноября 2024 г. 11:37
В воскресенье в Баку ожидаются дожди
В воскресенье в Баку ожидаются дожди
9 ноября 2024 г. 12:23
В Баку приостановлена деятельность 15 маршрутов на время проведения COP29
В Баку приостановлена деятельность 15 маршрутов на время проведения COP29
9 ноября 2024 г. 10:58
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
11 ноября 2024 г. 21:53
Садыр Жапаров посетит Азербайджан для участия в COP29
Садыр Жапаров посетит Азербайджан для участия в COP29
9 ноября 2024 г. 09:38
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Парка Победы и Площади Государственного флага
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Парка Победы и Площади Государственного флага
8 ноября 2024 г. 12:12
Закир Гасанов выразил соболезнования казахстанскому коллеге в связи с аварией Ми-8
Закир Гасанов выразил соболезнования казахстанскому коллеге в связи с аварией Ми-8
9 ноября 2024 г. 13:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi