Министры экологии стран ОТГ подписали совместную декларацию в рамках СОР29

По итогам первой встречи министров окружающей среды и экологии государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в рамках СОР29 подписана “Министерская декларация”.

По итогам первой встречи министров окружающей среды и экологии государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в рамках СОР29 подписана “Министерская декларация”.

Как передает Report, подписание прошло в национальном павильоне Узбекистана с участием министров из Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Государства-члены ОТГ подтвердили на уровне министров намерение усилить сотрудничество в направлении решения совместных экологических проблем и обеспечения устойчивого развития.

На встрече состоялся обмен мнениями по поиску путей совместного решения вызовов в области окружающей среды, подчеркнута значимость шагов, способствующих устойчивому развитию, важность совместного подхода к решению региональных и глобальных экологических проблем.

В то же время государства-члены ОТГ определили перспективы по созданию совместного плана действий и выразили намерение продолжить активное сотрудничество.

Фото: Самира Гасанова