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Министр: Влияние перехода к зеленой экономике на человеческий капитал беспокоит все страны

Министр: Влияние перехода к зеленой экономике на человеческий капитал беспокоит все страны Влияние перехода к зеленой экономике на человеческий капитал вызывает обеспокоенность во всех странах.
COP29
2 октября 2024 г. 10:25
Министр: Влияние перехода к зеленой экономике на человеческий капитал беспокоит все страны

Влияние перехода к зеленой экономике на человеческий капитал вызывает обеспокоенность во всех странах.

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на панели в рамках Бакинской климатической недели.

"Этот вопрос требует самых креативных и прогрессивных подходов. В нынешнем глобализированном мире мы сталкиваемся с новыми вызовами. Они в основном затрагивают людей с ограниченными возможностями здоровья. Переход к зеленой экономике неизбежен в сложившихся условиях", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Yaşıl" iqtisadiyyata keçidin insan kapitalına təsiri bütün ölkələri narahat edir

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