Министр: Влияние перехода к зеленой экономике на человеческий капитал беспокоит все страны

Влияние перехода к зеленой экономике на человеческий капитал вызывает обеспокоенность во всех странах.

Влияние перехода к зеленой экономике на человеческий капитал вызывает обеспокоенность во всех странах.

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на панели в рамках Бакинской климатической недели.

"Этот вопрос требует самых креативных и прогрессивных подходов. В нынешнем глобализированном мире мы сталкиваемся с новыми вызовами. Они в основном затрагивают людей с ограниченными возможностями здоровья. Переход к зеленой экономике неизбежен в сложившихся условиях", - сказал он.