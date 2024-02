Министр: Великобритания тесно сотрудничает с Азербайджаном в рамках подготовки к COP29

Великобритания тесно сотрудничает с Азербайджаном в рамках подготовки к 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Как сообщает Report, об этом министр по вопросам энергетической безопасности и стратегии достижения нулевого уровня выбросов Великобритании Грэм Стюарт написал на своей странице в соцсети "Х" по итогам встречи с послом Азербайджана Элином Сулеймановым.

"Великобритания, являясь первой крупной экономикой, сократившей выбросы вдвое, тесно сотрудничает с Азербайджаном в рамках подготовки к COP, чтобы стимулировать международное сотрудничество по ограничению глобального потепления в пределах 'миссии 1,5°C' ", - говорится в публикации.

As the 1st major economy to halve emissions, the UK is working closely with Azerbaijan as they prepare for COP, to drive international collaboration on limiting global warming to within 1.5C.