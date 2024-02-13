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Министр: Великобритания тесно сотрудничает с Азербайджаном в рамках подготовки к COP29

Министр: Великобритания тесно сотрудничает с Азербайджаном в рамках подготовки к COP29 Великобритания тесно сотрудничает с Азербайджаном в рамках подготовки к 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).
COP29
13 февраля 2024 г. 11:01
Министр: Великобритания тесно сотрудничает с Азербайджаном в рамках подготовки к COP29

Великобритания тесно сотрудничает с Азербайджаном в рамках подготовки к 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Как сообщает Report, об этом министр по вопросам энергетической безопасности и стратегии достижения нулевого уровня выбросов Великобритании Грэм Стюарт написал на своей странице в соцсети "Х" по итогам встречи с послом Азербайджана Элином Сулеймановым.

"Великобритания, являясь первой крупной экономикой, сократившей выбросы вдвое, тесно сотрудничает с Азербайджаном в рамках подготовки к COP, чтобы стимулировать международное сотрудничество по ограничению глобального потепления в пределах 'миссии 1,5°C' ", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: Britaniya COP29-a hazırlıqla bağlı Azərbaycanla sıx əməkdaşlıq edir
Версия на английском языке Minister: UK working closely with Azerbaijan in preparation for COP29

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