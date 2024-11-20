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Министр: В глобальном масштабе существует нехватка медицинских работников

Министр: В глобальном масштабе существует нехватка медицинских работников Подготовка медицинских специалистов - это длительный и дорогостоящий процесс, и в глобальном масштабе существует нехватка медицинских работников.
COP29
20 ноября 2024 г. 12:22
Министр: В глобальном масштабе существует нехватка медицинских работников

Подготовка медицинских специалистов - это длительный и дорогостоящий процесс, и в глобальном масштабе существует нехватка медицинских работников.

Как сообщает Report, об этом сказал министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев во время выступления на мероприятии "Развитие кадрового потенциала здравоохранения для подготовки и реагирования на последствия изменения климата для здоровья" в рамках COP29.

Он подчеркнул, что одной из основных проблем в Азербайджане, как и во многих других развивающихся странах, является нехватка врачей и медсестер в сельской местности: "Эта проблема особенно остра на уровне общин в первичной медико-санитарной помощи, которая является основой любой эффективной системы здравоохранения".

По словам министра, главной целью панельного обсуждения является определение методов смягчения воздействий изменения климата на здоровье, используя важнейший компонент любой системы здравоохранения – кадровый потенциал здравоохранения.

Развитие устойчивых к изменению климата кадров здравоохранения, по мнению Мусаева, включает в себя множество аспектов, таких как реформу медицинского образования, последипломное обучение и целевые стратегии по поощрению медицинских специалистов в отдаленных районах, а также мотивацию работников здравоохранения жить и работать в отдаленных регионах: "Это не только вопрос стратегического планирования, но и вопрос прав человека - граждане заслуживают жить в безопасных условиях, где удовлетворяются их потребности в области здравоохранения".

Министр также подчеркнул, что ключевые действия включают в себя создание климатически устойчивых и низкоуглеродных систем здравоохранения, развитие зеленых больниц и подготовку устойчивых к изменению климата кадров здравоохранения: "Это жизненно важные компоненты устойчивого и здорового будущего".

Он отметил уникальную роль COP29 как платформы для формирования механизмов будущих действий по борьбе с изменением климата: "Одним из заметных достижений является инициатива создание "Коалиции по преемственности председателей Бакинской COP в области климата и здоровья". Обеспечение преемственности действий по борьбе с изменением климата и здоровью имеет решающее значение для успешного внедрения вопросов здоровья в основу повестки дня по борьбе с изменением климата. Повестка дня по борьбе с изменением климата теперь неотделима от повестки дня задач, связанных со здоровьем. Я уверен, что обсуждения на Бакинской конференции дадут мощный импульс для продвижения этой комплексной повестки дня".

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Версия на азербайджанском языке Nazir: Qlobal miqyasda səhiyyə işçiləri çatışmazlığı var

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